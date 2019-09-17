Bilgievlerinde ilk ders Büyükakın'dan

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İbn-i Sina Bilgievi'ne konuk olarak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle İbn-i Sina Bilgievi'ne konuk oldu. “İlk Ders Etkinliği” kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Büyükakın yeni dönemin başlangıcını yaptı. Öğrenci ve velilerine aşure ikram eden Başkan Büyükakın ilk derste öğrencilere öğütlerde bulundu. Öğrencilere çeşitli nasihatlerde bulunan Başkan Büyükakın, “Değerlerimize sahip çıkarak geleceğe koşacağız. Unutmamak gerekir ki bizim bu dünyada yapacaklarımız ve başardıklarımız dünya üzerindeki adaletsizliklerin er veya geç bitmesine vesile olacaktır. Ahiretimizi de kazanacağımız her güzel işte bu sıralarda öğrencilerinizin de katkısı olacaktır. Hedeflerinize ulaşmak çok çalışmalısınız. Kitap okumalısınız ve araştırmalısınız. Kendinize hedef belirlemelisiniz. O hedefe ulaşabilmek için de herkes den çok ama daha çok çalışmalısınız” dedi.

Veliler de bir araya gelme imkanı buldukları Büyükakın ile fikir alışverişinde bulundu.