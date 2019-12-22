Bilgievleri'nde yerli mal? co?kusu

Kocaeli B?y?k?ehir Belediyesi'nin e?itime b?y?k destek veren projesi Bilgievleri, yerli mal? haftas?n? unutmad?.

Her y?l 12- 18 Aral?k tarihleri aras?nda t?m okullarda kutlanan Yerli Mal? Haftas? dolay?s?yla Bilgievi ??rencileri, yerli olan de?erleri ya?atmak ad?na ad?mlar att?.

Bilgievleri'nde Yerli(ol)mal?' projesi kapsam?nda ??renci ve velilerin kat?l?m?yla ger?ekle?en etkinlikte yerli mal? t?ketim bilincinin artt?r?lmas? vurguland?. Bilgievi ??rencileri, velileri ve d?? kat?l?mc?lar herhangi bir alanda ?zellikle Kocaeli'nin yerel ?r?nlerini veya icat edenleri tan?tt??? video ?ekimleri ile yerli mal? haftas?nda fark?ndal?k olu?turuldu. ?ekilen videolar #yerli(ol)mal? ve #kilavuzgenclik etiketleriyle sosyal medyadan payla??ld?.

Bilgievleri b?nyesinde 2019-2020 e?itim y?l? ?Kanaatk?rl?k E?itim Y?l?? olarak belirlenmi?ti. Yerli olmal? projesiyle tasarruf bilincinin yan? s?ra t?p, sanayi, edebiyat, sanat ve bilim gibi alanlarda insanl???n faydas?na sunulan ?r?nlerin tan?t?m?n?n sosyal medya ?zerinden d?? kat?l?ma a??k olarak yap?lmas? ama?land?.

Kocaeli genelinde 17 noktada hizmet veren Bilgievleri, hayata ge?irdikleri projeler ile ??renci ve velilerden yo?un ilgi g?r?yor. Gen?lik ve Spor Dairesi Ba?kanl???'na ba?l? olarak faaliyet g?steren Bilgievleri ??rencileri pek ?ok ?zel e?itim alarak hayata en iyi ?ekilde haz?rlan?yorlar.