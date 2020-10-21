Bilgievleri'nde yüz yüze eğitim heyecanı

Korona virüs nedeniyle 16 Mart tarihinde okulların tatil edilmesiyle birlikte eğitime ara veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesine bağlı Bilgievleri yüz yüze eğitimlere, Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeleri doğrultusunda yeniden başladı. 1 Haziran tarihinde başlayan kontrollü hayat süreci kapsamında uzunca bir aranın ardından kapılarını yeniden açan Bilgievlerinde, gençler eğitimlerine kaldıkları yerden yüz yüze devam etmeninin heyecanını yaşıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde internet üzerinden sınavlar ve programlarla öğrencilere destek olan Bilgievleri, yüz yüze eğitimler ile öğrencileri yeniden geleceğe hazırlamanın planını yapıyor. Bilgievleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından korona virüs salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitim sürecine kademeli geçiş planıyla eş hareket edecek. Buna göre yüz yüze eğitim için 2. sınıflar 5 ders saati, 3. ve 4. sınıflar 6 ders saati, 8. sınıflar 10 ders saati eğitim alacaklar. Temel branşlarda, eğitimlerin yanı sıra programlarda kodlama, dijital okur yazarlık, yazarlık, satranç ve akıl oyunları kulüpleri de düzenli şekilde yapılacak.

Bilgievlerinde aynı zamanda dileyen öğrenciler, sınıflarda yine uzaktan eğitime devam edebilecek. Ders programları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan programlara uygun şekilde planlanırken, öğrenciler okula gitmedikleri günlerde tercih ederlerse uzaktan eğitim için kurumlara gidebilecek. Bu şekilde her öğrenci 1 gün yüz yüze 1 gün uzaktan eğitim alma imkanına sahip olacak. Sadece uzaktan eğitim talebi olan öğrenciler için de aynı şekilde uzaktan eğitim faaliyetleri devam edecek.