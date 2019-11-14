Bilgievleri'nden “Baba Okulu” projesi

Bilgievleri, yeni eğitim - öğretim dönemine hızlı başladı. Baba Okulu Projesi, Bilgievlerinde devam eden değerler eğitimi çalışmaları kapsamında öğrencilerin babalarına yönelik olacak. Proje sayesinde babaların çocukları ve eşleriyle daha iyi iletişim kurması hedefleniyor. Projenin içeriğinde özelikle çocuk yetiştirmenin püf noktalarını içeren etkili iletişim teknikleri, ideal anne baba tutumları ve örnek aile modelleri işlenecek.

Babaların paylaşımcı ve katılımcı olması hedefiyle kurgulanan Baba Okulu derslerinde, uzman rehber eğitmenler tarafından çocuklarının duygu, düşünce ve davranışlarını anlamaları için uygulama örnekleriyle belirlenen konular ele alınacak. Proje, belirlenen gruplara haftalık veya aylık seminerler halinde 3 konu üzerinden programlanacak. Babaların katılımlarını kolaylaştırmak için eğitimler iş saatleri dışında planlanacak. 18.00 - 20.00 saatleri arasında Bilgievlerinde rehber eğitmenler eşliğinde proje gerçekleştirilecek.

Her hafta ders programı kapsamındaki konu işlenecek ve haftalık aile-ev ödevleri verilecek. Baba ödevi gereği zamanını ailesine ayıracak. Kaliteli zaman geçirecek olanaklar bu eğitimde konuşulacak. Aile etkileşimli etkinlikler ile desteklenen proje sonunda babaların tutumlarındaki değişimler gözlemlenecek. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim veren Bilgievleri daha önce “Anne Okulu” projesiyle annelere yönelik eğitim vermişti. Bilgievleri şimdi de “Baba Okulu” projesiyle Babalara yönelik eğitim programı düzenliyor. Böylece anne, baba ve çocuk Bilgievi programlarından faydalanmış olacak.