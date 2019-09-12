Bilgievlerine ilk günde 5 bin yeni kayıt

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de ilk ve ortaöğretim öğrencilerine hizmet veren Bilgievlerine yeni dönem kayıtlarının ilk gününde 5 bin kişi kayıt yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak 11 ilçede ilk ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz hizmet veren 17 bilgievinde, yeni eğitim öğretim dönemi için kayıt alınmaya başlandı. Çocuklarını Bilgievlerine kayıt ettirmek isteyen veliler, bilgievi önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İlk günde 5 bin öğrencinin başvuru yaptırdığı kayıt dönemi yıl boyunca devam edecek. Kayıtlar sırasında Bilgievi eğitmenleri tarafından vatandaşlara Bilgievlerindeki eğitim sistemi hakkında bilgi aktarıldı.

Bilgievlerine kayıtlı olan öğrencilerin ders ve kulüp kaydı için başvuru yapması yeterli olacak. Bu yıl ilk kez Bilgievlerine kayıt yaptıracak olan öğrenciler velileri ile birlikte T.C kimlik numaraları ile ikamet adreslerine en yakın Bilgievine gelerek kayıt yaptırabilecek. İnternet üzerinden de yapılabilen kayıtların devam ettiği bilgievlerinde eğitim ise 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Bilgievleri değerler eğitimi, rehberlik hizmetleri, bilgi destek programları, sosyal hizmetler, bilişim hizmetleri, aile hizmetleri, kulüp ve atölye hizmetleri, çocuk kutüphanleri, yarışmalar, okul bilgievi işbirliği, kamp ve spor faaliyetleri etkinlikleri düzenleyerek, öğrencilere farklı eğitim ortamları sunmayı hedefliyor. Sunulan farklı alanlar sayesinde öğrencilerin erken yaşlarda yetenekleri keşfediliyor. Bilgievleri, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı ile uyumlu şekilde öğrencilere yenilikçi ve fırsatçı eğitim sunmaya devam edecek.