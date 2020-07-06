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Bilgisayar mühendisi evinde ölü bulundu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan bilgisayar mühendisi, evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan bilgisayar mühendisi, evinde ölü bulundu.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan bilgisayar mühendisi Esat Can Ünübol'dan (31) haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine yaşadığı eve giden polis ve sağlık ekipleri Esat Can Ünübol'un cansız bedeniyle karşılaştı.


Olay yerinde yapılan incelemelerde bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Ünübol'un vücudunda herhangi bir darp izine rastlamadı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Ünübol'un cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mühendisin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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