Bilim Merkezi, 2018'de ziyaretçi akınına uğradı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Bilim Merkezi, açıldığı 2015 yılından bu yana her yıl binlerce ziyaretçiyi sergi alanları, etkinlikler ve atölyelerde ağırlamaya devam ediyor. Geride kalan 2018 yılı da Bilim Merkezi için atölyeler, etkinlikler ve eğitimlerle dolu bir yıl olarak tamamlandı. Kocaeli Bilim Merkezi 2018 yılında toplam 218 bin 164 ziyaretçiyi ağırladı. Bu ziyaretçilerin 60 bin 542'sini içlerinde anaokulu, ilk ve ortaokul, lise, üniversite ve özel gruplarında yer aldığı grup ziyaretçileri oluştururken, bireysel ziyaretçi sayısı ise 157 bin 622 kişi oldu.

Bilim Merkezi binlerce ziyaretçiyi kendine çeken sergi ve galeri alanlarının yanı sıra yıl içinde gerçekleştirdiği etkinliklerle de adından söz ettiriyor. Geleneksel hale gelen Gökyüzü Gözlem Şenliği, Doğada Bilim, Doğum Günü Etkinlikleri, Bilim Şenlikleri ve Stem and Makers Fest gibi organizasyonları gerçekleştirmeye 2018 yılında da tüm hızıyla devam etti. 2018 yılında gerçekleştirilen 21 etkinliğe toplam 13 bin 95 kişi katılım sağladı.

Kocaeli Bilim Merkezinde gerçekleştirilen 4-13 yaş grubuna yönelik olarak gerçekleştirilen bilim atölyelerinde 70 farklı atölye içeriğinin yanı sıra 7-70 yaş aralığındakilerin katılım sağladığı Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı'nda kodlama eğitimleri ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. 2018 yılında haftalık olarak gerçekleştirilen 510 bilim atölyesinde 6 bin 530 kişi, aylık olarak gerçekleştirilen 99 Mucit Dünyası eğitiminde 1016 kişi, toplamda 609 atölyede 7 bin 546 kişi atölyelerde eğitim aldı.