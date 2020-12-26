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Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi pandemide de hizmet verdi

Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi, Covid-19 virüsü tedbirlerini alarak hizmetlerini sürdürdü.


Korona virüsün görülmeye başlandığı Mart ayı ile birlikte Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi bir süre ziyaretçi kabul etmese de yeni normalleşme ile birlikte ziyaretler Pandemi kurallarına göre devam etti. Bu süreçte bu yıl Kocaeli Bilim Merkezi'ni 88 bin 144 kişi ziyaret ederken, SEKA Kâğıt Müzesi de 58 bin 405 kişiyi ağırladı. Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi bünyesinde yer alan bilimsel galeriler, sergi alanları, müze salonlarının yanı sıra gerçekleştirdiği atölye çalışmaları, eğitimler ve özel gün etkinlikleri ile birçok faaliyeti bünyesinde barındırıyor. Bu faaliyetler korona virüsün hayatı etkilemeye başladığı döneme kadar her zaman olduğu gibi yüz yüze gerçekleşirken pandemi sürecinde atölyeler ve eğitimler pandemi kuralları çerçevesinde ve çevrimiçi eğitim şeklinde gerçekleşti.


Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen 283 atölyede 4 bin 360 kişi eğitimlere katılım sağlarken, bu yıl içerisindeki 6 etkinlikte bin 30 kişi yer aldı. Yine çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 18 eğitimden 230 öğrenci faydalandı. SEKA Kâğıt Müzesi'nin ise bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği 42 atölyede 691 kişi eğitimlere katılım sağlarken, gerçekleştirilen 7 etkinliğe katılan kişi sayısı 605 oldu. Kocaeli Bilim Merkezi Korona virüsün ülkemizde görülmeye başladığı ilk günlerde 3 Boyutlu yazıcılar ile ürettiği 5 bin adet siperliği sağlık çalışanları, emniyet güçleri ve kamu personeline ulaştırdı.

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