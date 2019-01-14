Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'nde yarıyıl etkinlikleri başlıyor

Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi, okulların yarıyıl tatiline girdiği 15 günlük süreçte de faaliyetlerine devam ediyor. Yarıyıl tatili boyunca birçok atölye, eğitim kursları ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'ndeki etkinlik programları belli oldu. Yarıyıl tatili döneminde de devam edilecek etkinliklerde Bilim Atölyeleri Kış Akademisi, Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Kış Akademisi ana başlıkları altında birçok farklı atölye ve eğitim programı gerçekleştirilecek.

Bilim Atölyeleri Kış Akademisi programlarına 6-13 yaş aralığındaki çocuklar, “Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Kış Akademisi” programlarına ise 7-13 yaş aralığındaki çocuklar katılım sağlayabilecek. Programlara kayıt işlemleri online olarak, 15 Ocak Salı günü 10.00'dan itibaren Bilim Müzesi internet sayfasından yapılabilecek.

Kağıt Müzesi de kış etkinlikleri çerçevesinde ahşap, keçe, origami ve makedo gibi birbirinden eğlenceli birçok atölye ile yarıyıl tatilinde hizmet verecek. Kağıt Müzesi Kış Etkinlikleri programlarına 4 ile 70 yaş aralığındaki herkes katılım sağlayabilecek. Programlara kayıt işlemleri aynı bilim Merkezin'de olduğu gibi online olarak, 15 Ocak Salı günü 10.15'den itibaren internet üzerinden yapılabilecek.