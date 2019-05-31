Bilim temalı doğum günleri devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi'nde, Bilim temalı doğum günü etkinlikleri aylık periyotlarla hız kesmeden devam ediyor.

Her ay bir bilim insanının seçildiği ve o bilim insanının yaptığı çalışmalar ışığında oluşturulan tema ile gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi görüyor. Doğum günü etkinliklerinde çocuklar, eğlenceli bir günün haricinde dünyaca ünlü bilim insanlarını da yakından tanıma fırsatı yakalıyor.

Her ay farklı bir bilim insanı belirlenerek gerçekleştirilen etkinliğin teması, bulunduğu ayın bilim insanının çalışmaları doğrultusunda ortaya çıkarılıyor. Düzenlenmeye başladığından bu yana birçok farklı bilim insanını ele alarak gerçekleşen etkinlik, çocukların dünyaca ünlü bilim insanlarını tanımasını sağlarken eğlenceli bir aktivite olarak da oldukça ilgi görüyor. Doğum günü etkinlikleri; Thomas Edison'dan Mimar Sinan'a, Albert Einstein'dan Ömer Hayyam'a, Remziye Hisar'dan Louis Pasteur'e kadar birbirinden başarılı bilim insanlarının çalışmaları doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin yapıldığı ayda doğan 6-9 yaş aralığındaki çocukların katılım sağlayabildiği bilim temalı doğum günü etkinlikleri, bilim insanlarının çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirilen atölye çalışmaları, bilim şov, pasta kesimi, kutlamalar ve oyunlar ile hem çocuklara hem de ailelere eğlenceli vakit geçirme imkânı sunuyor. Her ay gerçekleştirilen etkinliğe, Kocaeli Bilim Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyurular doğrultusunda kayıt yaptırılabiliyor.