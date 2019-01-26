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Bilişim Vadisi yeşilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, en önemli projelerinden biri olan Bilişim Vadisi’ne yaklaşık 2 bin adet ağaç dikti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, en önemli projelerinden biri olan Bilişim Vadisi'ne yaklaşık 2 bin adet ağaç dikti.


Gebze'de 3 milyon 340 bin metrekare alana inşa edilen ve 1 etabı tamamlanan Bilişim Vadisi'nde Ar-ge çalışmaları başladı. Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olan Bilişim Vadisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşillendiriliyor. Park ve Bahçeler ekipleri bölgede yaklaşık 2 bin fidanı toprak ile buluşturdu. Cumhuriyet tarihinin en büyük Ar-Ge yatırımı olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşı olduğu Bilişim Vadisi'nin 1'inci etabı tamamlandı. Türkiye'yi teknoloji tabanlı büyüme hedefini gerçekleştirmek için kurulan Bilişim Vadisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşillendiriliyor. Bilişim Vadisine giden cadde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından ağaçlandırıldı. Park ve Bahçeler ekipleri bölgeye yaklaşık 2 bin adet leyland ağacı dikti. Ağaç dikimlerinin ardından bölgede ekipler tarafından detaylı bir şekilde temizlik çalışması yapıldı. Ekipler engebeli ve atıl gözüken bölgeleri yeşillendirmek için çalışmalara devam ediyor.

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