Bin 200 öğrenciye ‘Sıfır Atık' anlatıldı

Tüm yurtta 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen "Sıfır Atık" projesi çerçevesinde büyük başarı sağlayan Körfez'de, eğitimler de devam ediyor. Proje kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Birimi, okullarda çocuklara sıfır atık konusunda eğitimler veriyor. Sıfır atık prensibi kapsamında hazırlanan eğitim materyalleri ile konteynerle toplama, ambalaj atıkları ve çevre kirliliği hakkında bilgi veriliyor. 1 ders saati olarak verilen eğitimlerde toplam bin 200 öğrenciye erişildiği açıklandı. Eğitimlerde projenin ekonomiye ve çevreye büyük fayda sağlayacağını belirten Körfez Belediyesi Körfez Belediyesi Çevre Teknikeri Ufuk Salih Kaya, "Belediyenin en büyük işlerinden biri temizlik işidir. En önemli hususlardan biri de atıkların aynı cins atıklar olmamasıdır. Bütün bu atıkları toplayıp ayrıştırmak ekstra bir külfet anlamına geliyor ve bu külfet hepimizin cebinden çıkıyor. Sadece atıkların ayrıştırılması değil raporlarının da sağlanabilir olması adına proje büyük önem taşıyor” dedi.