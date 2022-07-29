Bin 200 ton binder serildi

Kartepe Belediyesi yaz mevsimiyle birlikte asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Fen işleri müdürlüğü ekipleri, Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Bıldırcın, Ferah ve Meliha Sokaklarda yaptıkları asfaltlama çalışmalarıyla yolları daha konforlu hale getiriyor. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Bıldırcın sokakta kazı ve dolgu çalışması yapan fen işleri ekipleri, caddenin 170 metrelik kısmına 10 metre genişliğinde asfalt döktü. Ferah Sokak ise 185 metrelik kısım için 7 metre genişliğinde alanda asfalt serim işlemi sürüyor. Kartepe Belediyesi ekipleri ayrıca Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Meliha Sokak'da da 240 metrelik kısımda 10 metre genişliğinde asfalt serimi gerçekleştirdi ve bu üç sokak için toplamda bin 200 ton binder serimi gerçekleştirildi.