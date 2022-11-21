Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapının tamamlandığı Yeniyalı Mahallesi Zemzem Sokak'a sıcak asfalt serimi yapıldı. Havanın güzel olması da eklenince hafta sonu, bin 300 metrelik yola 2 bin 500 ton asfalt serildi.

Körfez'de altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, tamamlanan cadde ve sokaklarda da üstyapı düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Çalışmalar çerçevesinde Yeniyalı Mahalllesi'nde hafta sonu 3 cadde asfaltla buluşturuldu. Ekipler, dün havanın da güzel olmasıyla 1,3 kilometrelik Zemzem Sokak'ta asfalt çalışması yürüttü. Dev boruların toplanma noktası olan ve zorlu bir altyapı çalışmasının yürütüldüğü sokağa hafta sonu ilk olarak PMT serimi gerçekleştirildi. Ekipler havanın da güzel olmasıyla dün serim işlemi yaptı.

Sabah saatlerinde başlayan asfalt serim işlemi öncesinde Körfez Belediyesi ekipleri gerekli önlemleri alırken, trafik de farklı caddelerden verildi. Onlarca kamyonun taşıdığı yaklaşık 2 bin 500 ton asfaltın serildiği cadde güzel bir görünüme kavuşurken, vatandaşlar da ekiplere teşekkür etti.