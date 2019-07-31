Bin 500 sokak hayvanının artık sıcak yuvası var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. Tedavileri yapılan bin 557 sokak hayvanı ise sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvanlar sahiplendiriliyor. Bu kapsamda 2018 yılından bu güne kadar tedavileri yapılan bin 557 sokak hayvanı sahiplendirilerek yuva sahibi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2018-2019 sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusunda yeni bir rekor kırdı. Bin 557 sokak hayvanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sahiplendirildi. Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla 12 ilçe belediyesi tarafından kendi sınırları içerisinde beslenme odakları kurularak, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaları da önlendi.