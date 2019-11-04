Bin 700 metrelik köy yoluna sıcak asfalt

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kandıra ilçesine bağlı mahalle statüsündeki Pınardüzü köyü ile Kuyucak mevkii arasındaki bin 700 metrelik stabilize yol asfaltlandı. Gerçekleştirilen asfaltlama çalışması ile köy yolu konforlu hale getirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında yola, 2 bin 500 ton asfalt serildi. Asfalt serimi öncesinde yol zeminine 3 bin 500 ton PMT malzeme yerleştirildi. Çalışmalarını hummalı bir şekilde gerçekleştiren ekipler yol yapımını kısa sürede inşa etti.