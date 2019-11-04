İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bin 700 metrelik köy yoluna sıcak asfalt

Kocaeli Kandıra ilçesine bağlı Pınardüzü Mahallesi ile Kuyucak mevkii arasındaki bin 700 metrelik stabilize yol asfaltlandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kandıra ilçesine bağlı mahalle statüsündeki Pınardüzü köyü ile Kuyucak mevkii arasındaki bin 700 metrelik stabilize yol asfaltlandı. Gerçekleştirilen asfaltlama çalışması ile köy yolu konforlu hale getirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında yola, 2 bin 500 ton asfalt serildi. Asfalt serimi öncesinde yol zeminine 3 bin 500 ton PMT malzeme yerleştirildi. Çalışmalarını hummalı bir şekilde gerçekleştiren ekipler yol yapımını kısa sürede inşa etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.