İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bina yıkıldı, yol problemi çözüldü

Körfez Belediyesi Yukarı Hereke’de yıllardır çözülmeyi bekleyen ve kazalara sebebiyet veren bina Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkıldı.

Körfez Belediyesi Yukarı Hereke'de yıllardır çözülmeyi bekleyen ve kazalara sebebiyet veren bina Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkıldı.


Bölge halkının da talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen yıkılan bina, Yukarı Hereke içerisindeki ulaşım ağının tam ortasındaki virajda yer alıyordu. Karşı yönden gelen araçların birbirlerinin görmesine engel olan bina nedeniyle bölgede kazalar meydana geliyordu.


Kamulaştırması yapıldı


Körfez Belediyesi tarafından yürütülen çalışma sonrasında kullanılmayan bina kamulaştırıldı. Kamulaştırma çalışmalarının da tamamlanması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede yıkım için çalışma başlattı.


Vatandaşlar memnun


Kepçe ve dozerler ile birlikte dün sabah saatlerinden itibaren yıkım çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile birlikte çalışmalarının tamamladı. Hem muhtar hem de vatandaşlar Körfez Belediyesi'ne konunun çözümünden dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.