İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Binanın bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.


Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Zakkum Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın bacasında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.