Binanın çatı katında çıkan ve üç binaya daha sıçrayan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan ve üç binaya daha sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev alev yanan binalar havadan görüntülendi.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 228/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde 3 katlı bulunan bir binanın çatı katında izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek 3 binanın daha çatısına sıçradı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dört binanın çatı katını saran yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında 1'i itfaiye personel, 5 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince dumandan etkilenenler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangında 4 binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi. Binaların çatılarını saran alevler ise havadan görüntülendi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.