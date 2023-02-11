Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 2345 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.