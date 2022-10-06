İhlas Haber Ajansı

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Binlerce gümrük kaçağı makarona el konuldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinin deposuna yapılan baskında 434 bin 340 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinin deposuna yapılan baskında 434 bin 340 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İzmit ilçesinde bir iş yerinin deposunda gümrük kaçağı makaron olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla 417 bin 400 gümrük kaçağı makaron, 16 bin 940 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken, olayla ilgili bir şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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