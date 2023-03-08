Binlerce hayatın kararmasını engellediler

Kocaeli'de narkotik ekipleri, 2022 yılında yaptığı operasyonlarla binlerce hayatın karartılmasına engel oldu. Binlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 664 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2022 yılında narkotik suçlarla mücadele çerçevesindeki çalışmalarında 405 kilo 290 gram eroin, 247 kilo 341 gram kokain, 229 kilo 555 gram esrar, 144 kilo 481 gram skunk, 26 kilo 406 gram afyon sakızı, 21 kilo 324 gram metamfetamin, 18 kilo 174 gram bonzai, 233 bin 196 ecstasy, bin 986 sentetik ecza, bin 178 kenevir bitkisi, 961 captagon, 85 tabanca/tüfek, 144 hassas terazi ve 690 bin 760 TL para ele geçirdi. 7 bin 25 şüpheli hakkında işlem yapılırken, şahısların 664'ü tutuklandı.

Konuya dair resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, “Kim bilir kaç hayat karartılacaktı? Arkadaşlarımız 2022 yılı boyunca gece gündüz demeden kararlılıkla mücadele etmeleri sonucu ele geçen uyuşturucu miktarları bu soruyu akla getiriyor. 2023'te de aynı azimle mücadeleye devam” ifadelerini kullandı.