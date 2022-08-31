Binlerce kişi fener alayında buluştu

Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde İzmit'te binlerce kişi fener alayında buluşurken, Gebze'de ise motosikletliler kortej yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100 yıldönümü il genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmit ilçesinde gerçekleştirilen kutlamalarda 7'den 70'e binlerce vatandaş Kocaeli Valiliği tarafından gerçekleştirilen fener alayında buluştu. Meydanda başlayan ve Fevziye Camii önünde biten yürüyüşte ellerinde meşalelerle yürüyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar yürüyüşte ellerinde bayraklarla marşlar ve şarkılar söyledi.

Fener alayına katılan 75 yaşındaki Mustafa Günaydın, "Ben pankarta duygularımı yazıyorum yani bir mesaj veriyorum. Biz kardeşiz bu ülkeyi ve birbirimizi sevelim. Farklılıklar bizim güzelliklerimiz" dedi.

Motosiklet ve bisikletliler de korteje katıldı

Gebze ilçesinde ise ilçe protokolü vatandaşlarla birlikte yürüyüş yaptı. Çeşitli motosiklet ve bisiklet kulüplerinden onlarca vatandaş kent meydanında bir araya geldi. Motosiklet ve bisiklet sevdalılarının gerçekleştirdiği kortej renkli görüntüler oluşturdu. Kent meydanında başlayan tur, Darıca ilçesinde sona erdi.