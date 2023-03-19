Binlerce yaban hayvanı hayata döndürüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya'da yaban hayatın korunması için de önemli bir hizmet veriliyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya'da, Doğu Marmara'nın en donanımlı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezi yer alıyor. Üniversitelerin çalışmalarına da sık sık destek veren merkezde 2022 yılı içinde bin 265 yaban hayvanı tedavi ve rahabilite edilerek, doğal yaşam alanlarına salındı. Ayrıca karaca, kızıl geyik, çakal, porsuk, boz ayı, tilki gibi 68 hayvanın tedavi edildiği merkezde doğan, şahin, baykuş, ebabil, yılan kartalı gibi bin 184 yaban kuşu tedavi edildi.

Tabiatla iç içe olmanın en güzel yanı olan Ormanya'da tedavi edilen ve doğaya dönmeleri mümkün olmayan hayvanlar için uzun zamandır çalışmalar yapılıyor. Daha önce aynı sebeplerden Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen pelikanlar için Pelikan Adası, leylekler için Düşkün Leylekler Evi ve akbaba, şahin, kartal, puhu gibi doğaya dönmeleri mümkün olmayan türler için Engelli Kuşlar Barınağı oluşturulmuştu. Doğaya tekrar dönemeyecek durumda olan 124 engelli hayvanlar doğal yaşam alanlarına uygun olarak hazırlanan özel alanlarda misafir ediliyor. Yaban hayatına destek amacı ile oluşturulan alanlarda iyileştirme belirtisi gösteren türler kendi doğal yaşam alanlarına salınıyor.