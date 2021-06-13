Bir ayda 1 ton bitkisel yağ toplandı

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Birimi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle bitkisel atık yağların geri dönüşümü noktasında çalışmalarını sıklaştıran ekipler, ilk aşamada Atalar Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi Emlak Konut bölgesine Mobil Atık Getirme Merkezleri oluşturdu.

Ekipler sadece mobil merkezlerdeki yağları toplamıyor, Körfez Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak biriktirdiği yağların alınmasını isteyen vatandaşların da evlerine giderek teslim alıyor. Birimin yürüttüğü çalışmalar kapsamında sadece son 1 ay içerisinde 1 ton bitkisel atık yağ toplandı ve geri dönüşüm tesisine gönderildi.

Yetkililer, vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet ederken, “Bitkisel atık yağlar evlerde lavaboya döküldükleri takdirde binanın tüm su tesisat sistemini etkiliyor. Aynı zamanda Marmara Denizi'nde son zamanlarda gözüken deniz salyası olarak bilinen deniz salyası gibi sorunlara da etken oluşturuyor” ifadelerini kullandı.