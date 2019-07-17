Bir ayda Kocaeli nüfusu kadar yolcu taşındı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'deki 6 ayda 12 milyon kilometre yol yapan halk otobüsleri, şehrin dört bir yanına 10 milyon 509 bin 761 yolcuyu taşıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark bünyesinde hizmet veren halk otobüsleri, 1 ayda il nüfusu kadar yolcu taşıdı. Kocaeli genelinde 336 otobüs ile 2019 yılının ilk altı ayında, 10 milyon 509 bin 761 yolcuya ulaşım hizmeti sağlandı. Kaliteli, konforlu ve güvenli bir yolculuk sunan özel halk otobüsleri, 1 ayda Kocaeli nüfusu kadar yolcu taşıdı. Günlük ortalama 65 bin 500'den fazla yolcuya ulaşım hizmeti sağlayan halk otobüsleri, günde ortalama 2 bin 759 sefer ve 6 aylık toplamda da 450 bin 750 sefer yaparak vatandaşların gitmek istedikleri yere ulaştırdı. Toplu taşıma hizmetleri kapsamında Kocaeli'de 2019 yılının ilk yarısında 12 milyon kilometre yol yapıldı.