İhlas Haber Ajansı

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Bir haftada onlarca silah ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir haftada 20 tabancanın yanı sıra 24 kesici ve delici alete el konuldu.

Kocaeli'de polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir haftada 20 tabancanın yanı sıra 24 kesici ve delici alete el konuldu.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmalarda onlarca silah ele geçirdi. 20 ila 26 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 20 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ile 24 kesici ve delici alete el konuldu. Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler uygulandı.

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