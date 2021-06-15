Bir ilçenin gençleri bu proje ile kendilerini geliştirecek

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gençlerin birçok alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla dil okulundan kamp hizmetlerine kadar faaliyetin yer alacağı “Genc-i Ala” projesini başlatıldı.

Başiskele'de gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve hayata daha kapsamlı hazırlanmaları amacıyla hazırlanan Genc-i Ala Projesi hayata geçirildi. Başsikele Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında gençlerin spor, sanat, teknoloji ve kariyer alanlarında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda gençlik çalışmalarının alt yapısını oluşturarak “Genc-i Âlâ” projesini başlattıklarını ifade eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, gençlere yönelik çalışmaların detaylarını düzenlenen toplantıda gençlere anlattı.

"Gençlerimizin kendilerini geleceğe daha iyi hazırlamalarına olanak sunuyoruz”

Toplantıda söz alarak her zaman gençlerle yol aldığını belirten Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Göreve geldiğimizde ilk iş olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü hayata geçirdik. Bu kapsamda da birçok gencimizle doğa yürüyüşleri, spor etkinlikleri ve konserler gibi etkinliklerde buluştuk. Aynı zamanda Başiskele'mizin gençlerini yakından tanımak için hem gençlerimize, hem ebeveynlerine sorular sorduk. Profesyonel araştırma yöntemleri, sahada anket çalışmaları gerçekleştirdik. Bu anketlerden topladığımız verilerle önceliklerimizi belirleyerek yol haritasını çıkarttık. Önceliklerden birinin iş gücüne katılım olduğu geri bildirimi ile zaten seçim beyannamemizde de yer alan, Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezimizi (BAŞKİM) hayata geçirdik. Bu merkezimiz ile iş arayan ve işveren arasındaki köprü kurarak istihdama destek sağlıyoruz. Ayrıca mesleki eğitim kurslarımızla da gençlerimizin kendilerini geleceğe daha iyi hazırlamalarına olanak sunuyoruz” dedi.

Sanattan spora kariyerden dil okuluna ne varsa bu merkezde olacak

Gençlerin yol göstericisi değil yol arkadaşı olduklarını ifade ederek proje hakkında bilgiler veren Özlü, "Tüm ekibimizle, tecrübemizle, heyecanımızla ortak geleceğimiz için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve daha çok koşacağız. Başiskele'de var olan iş imkanını tüm gençlerimizin vasıflarıyla eşleştiriyor, birçok eve ekmek götürmeye vesile iş kapılarını aralamaya devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonucu yeni nesil bir gençlik merkezini ilçemize kazandıracağız. Bu merkezimizde greenbox stüdyolarından sanat atölyelerine, spor merkezlerinden toplantı salonlarına kadar kentin tamamına hizmet edecek, birçok gençlik organizasyonuna ev sahipliği yapacak kompleks bir yapı niteliğinde. Genç kardeşlerimizin bu merkezden çıkacağını sanmıyorum" diye konuştu.

Kilometrelerce yol kat edip gençlere ulaşacaklar

Gençlik merkezlerini mahallelerde gençlerin ayağına kadar getirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Özlü şöyle konuştu: "Her bölgedeki gençlerimiz bizler için çok kıymetli. Bu kapsamda Altınkent'teki Gençhanemiz hizmette. İkincisi de yolda. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa zamanda da sizlere duyuracağımıza inanıyorum. Gençlik nerede biz oradayız. Gençlik merkezlerimiz ve Gençhanelerimize erişemeyecek olan gençlerimiz için kilometrelerce yol yapıp gençliğe erişecek mobil hizmet aracımız. GENÇBÜS'ümüz de hizmetinizde olacak. Gençlik merkezlerimiz, gençhanelerimiz ve gençbüslerimiz gibi merkezlerimizde müzik okulları gerçekleştireceğiz. 4 yaşından 29 yaşına kadar sesten piyano, bağlama, gitara kadar birçok dalda müzik eğitimlerimiz devam ediyor. Bugünün olmazsa olmazı, kariyer ve mesleki gelişimde büyük öneme sahip yabancı dil eğitimi için dil okullarımızı planlıyoruz. İnglizce'den Arapça'ya kadar birçok dilde eğitimlerimizi planlıyor Eylül ayı gibi hizmete açmayı planlıyoruz."