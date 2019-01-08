Bir okul daha spor salonuna kavuşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin okullara spor salonu projesi kapsamında yapılan çalışmalar hayata geçiriliyor. Pek çok okula spor salonu kazandıran Büyükşehir Belediyesi, yeni projeleri de uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) için yapılan spor salonunun inşaat çalışmalarında sona gelindi. İç kısmı tamamen biten spor salonunun çevre düzenlemesi yapılıyor. Yapının elektrik eksiklikleri de giderildikten sonra lavaboların montajı da gerçekleşti. Yüzde 98'i tamamlanan spor salonunun son kalan işi olan çevre düzenlemesi de hızla tamamlanıyor. Spora ve sporcuya verdiği desteği sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'ye spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu, toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak.