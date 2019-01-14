Bir spor tesisi de Derince'ye kazandırıldı

30'da yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin okullara spor salonu projesi kapsamında yapılan çalışmalar bir bir hayata geçiriliyor. Pek çok okula spor salonu kazandıran Büyükşehir Belediyesi, yeni projeleri de uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) için yapılan spor salonunun inşaat çalışmaları sona erdi. Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak Salı günü saat 14.30'da Derinceli gençlerin yararlanacağı kapalı spor salonunun tanıtımını yapacak.

Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu, toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı 18 metre ölçülerinde voleybol sahası var. Yapının katında ise diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet salon yer alıyor.

Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alıyor. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, bin 840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanıldı. Salona ayrıca 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması yapıldı. Isıtma ve soğutma sistemi bulunan salonda her türlü hava şartlarında spor yapma olanağı sağlanıyor. Salon ayrıca okullar arası müsabakalara da ev sahipliği yapacak.