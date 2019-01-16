Bir yılda 47 kilometre yol yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında yeşil alan oluştururken, bu alanlarda spor yapılabilmesi için yürüyüş yolları ve spor alanları inşa etmeyi ihmal etmiyor. Büyükşehir, 2004 yılından bugüne hayata geçirdiği 230 bin 373 metre uzunluğundaki yürüyüş yollarıyla Kocaeli halkının sağlıklı yaşamasına katkı sunuyor. İzmit'ten Ankara'ya kadar gidilebilecek uzunluktaki yürüyüş yolları ile Kocaelililer hem aileleriyle hoşça vakit geçirebiliyor hem de spor yaparak sağlıklı olma fırsatı yakalıyorlar.

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