Birlikte çorba içtiği kişiyi silahla yaraladı ahırda saklanırken yakalandı

Olay, dün Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı restoranda birlikte çorba içen K.Ş. ve Emrah A., arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Daha sonra dışarıya çıkan şahıslar arasındaki tartışmanın büyümesi sonucunda K.Ş., çıkarttığı tabanca ile Emrah A.'ya defalarca ateş etti. Kurşunlardan 3'ünün bacağına isabet ettiği Emrah A., kanlar içinde yere yığılırken, K.Ş., olay yerinden kaçtı.

Vurduğu kişi yaralanırken, olay yerinden kaçtı

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Emrah A. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra İzmit SEKA Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Emrah A., daha sonra tekrar Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Emrah A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Şahısın çiftlikte saklandığı tespit edildi

Olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Emrah A.'yı vuran kişinin K.Ş. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından sürdürülen incelemeler neticesinde Emrah A.'yı vurarak olay yerinden kaçan K.Ş.'nin Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte saklandığı tespit edildi.

Şahıs çiftlikte bulunan bir ahırda saklanırken yakalandı

Ekipler tarafından belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda K.Ş., çiftlikte bulunan bir ahırda saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Ş., daha sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.