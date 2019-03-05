Bisiklet coşkusu Yeşilova'da devam etti

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesinin ‘Haydi Bisikletle Okula' projesi kapsamında 247 öğrenci daha hediyelerine kavuştu.

Proje kapsamında Yeşilova Mahallesi Fahreddin Paşa Ortaokulu'nda 5.Sınıf öğrencisine 247 bisiklet dağıtıldı. Öğrencilerin büyük sevinç yaşadığı bisiklet dağıtım törenine, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Mahalle Muhtarları, Okul Müdürü, veliler ve öğrenciler katıldı. Programsa, 5 B sınıfı öğrencisi Ezgi Acar, bisiklet projesi için teşekkür konuşması yaptı.

Programın açılışında konuşan Okul Müdürü Cahit Genç, Başkan Doğan'a eğitime verdiği destek için teşekkür etti. Daha sonra söz alan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise, “Çocuk mutluysa aile mutlu, aile mutluysa sokak, şehir, ülke mutludur. Bütün dünya çocukları mutlu olsun. O zaman dünya mutlu olur. 10 yıldır sizlere belediye başkanınız olarak hizmet ettik. Yeşilova ve Tepeköy bölgeleriyle ilgili önemli çalışmalarımız oldu. Buraya değer katmaya çalıştık. Okullarımıza en fazla desteği veren belediyelerden olduk. Bu yıl 10 bin bisiklet dağıtıyoruz. Şimdiye kadar 80 bin bisiklet dağıttık” dedi.

Okul Müdürü Cahit Genç ve Okul Aile Birliği Başkanı Semra Alpaklı Başkan Doğan'a çiçek takdiminde bulunduğu tören, Başkan Doğan'ın öğrencilere hediye bisikletlerini teslim etmesiyle sona erdi.