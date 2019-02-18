Bisiklet dağıtımları devam ediyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin bisiklet dağıtımları kapsamında 61 öğrenci, hediyelerine kavuştu.

Akpınar TOKİ konutlarında bulunan Fatma Seher Orta Okulu'nda 61 öğrenciye düzenlenen törenle bisikletleri teslim edildi. Bisiklet dağıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, belediye meclis üyeleri, okul müdürü Mustafa Kurtuluş, Fatma Seher Orta Okulu Aile Birliği Başkanı Yasemin Albayrak, veliler, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Bisiklet dağıtım töreninde bir konuşma yapan Fatma Seher Orta Okulu Müdürü Mustafa Kurtuluş, Başkan Doğan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra söz alan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise, “Şimdiye kadar 80 bin bisiklet dağıttık. Ne Türkiye'de ne Avrupa'da bir belediye böyle bir dağıtım yapmadı. Bu yüzden çok mutluyum” dedi.