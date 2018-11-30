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Bisiklet eğitim pistinden BESYO öğrencileri de yararlanabilecek

İzmit Belediyesi’nin Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan bisiklet eğitim pistinden üniversiteli öğrenciler de yararlanıyor.

İzmit Belediyesi'nin Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bisiklet eğitim pistinden üniversiteli öğrenciler de yararlanıyor.


Şimdiye kadar on binlerce ilk ve orta okul öğrenciyle yetişkinin bisiklet kullanmayı öğrendiği bisiklet eğitim pistinde geleceğin beden eğitimi öğretmenleri olacak Kocaeli Üniversitesi BESYO öğrencileri de eğitimlerini gerçekleştiriyor. BESYO öğrencileri bisiklet eğitim pistinde Mehmet Bozdemir ve Ece Güneş nezaretinde önce teorik eğitim alıyor, daha sonra uygulamalı olarak bisiklet kullanmayı öğreniyorlar. Teorik ve uygulamalı eğitimden oldukça memnun kaldıklarını söyleyen okutman Yüksel Abdikoğlu “Bize bu imkanı sağlayan İzmit Belediye Başkanına ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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