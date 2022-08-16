Bisikletiyle gezerken hastanelik oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari aracın bisiklete çarpması neticesinde kaza meydana geldi. Kafasını hafif ticari aracın ön camına çarpan 15 yaşındaki genç yaralandı.

Kaza, Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 SN 478 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, bisikletli M.M.K. (15) isimli gence çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kafasını hafif ticari aracın ön camına çarpan genç yaralandı. Sürücü araçtan inerek M.M.K.'nın yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.