Bisikletle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.E. idaresindeki 35 AFD 349 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen M.D. yönetimindeki bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen A.E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motorsiklet sürücüsü A.E.'yi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.