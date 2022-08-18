Bisikletleriyle gezen 2 çocuk dehşeti yaşadı

Kocaeli'de 2 bisikletli çocuğa servis minibüsü çarptı. Yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçmekte olan bir servis minibüsü 2 bisikletli çocuğa çarptı. Çocukların bir anda yere yığılmasının ve duyulan sesin ardından mahalleli olay yerine toplandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verilen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen biri kız biri erkek 2 yaralı çocuk sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, herhangi bir levha, set, ışık ve uyarının olmadığı dörtyolda son zamanlarda dördüncü kez kaza olduğu öğrenildi.

Kazayı gören mahalleli Yılmaz Topal, “Son zamanlarda buradaki dördüncü trafik kazası oldu. Bu sefer yayaya çarpma oldu. Servis, bisiklete binen çocuklara çarpmış. Olayı görmedik, ses duyunca sese geldik. Burada kaza olmaması için set yapılabilir, uyarı levhası konulabilir ama maalesef yok” diye konuştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.