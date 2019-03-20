Bisküvi-cips çıktı, mutluluğumuz bozuldu

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Ağca, yapılan araştırmalara göre sebze ve meyve tüketen insanların mutluluk hormonunun geliştiğini, zihinsel ve fiziksel sağlığın bir bütün olduğunu söyledi. Kızarmış yiyeceklerin, işlenmiş etlerin, bisküvilerin ve hamur işlerin depresyon riskinin arttırdığını belirten Diyetisyen Gözde Ağca, sebze ve meyve ile beslenenlerin kendilerini daha mutlu hissettiklerini, bu kişilere depresyon ve anksiyete tanılarının daha az görüldüğünü belirtti.

‘Stresliyken tatlı yemek sizi mutlu etmiyor'

Yemeklerin insanların duyguları üzerindeki etkilerini anlatan Diyetisyen Ağca şunları söyledi: “Besinlerin duygular üzerine etkilerini tarih boyunca merak eden insanoğlu, Ortaçağ döneminde besinlerin gücüne inanarak iyi bir ruh hali için ayvayı, sakinleşmek için marulu kullandı. Günümüzde de besinlerin gücü en çok araştırılan konular arasında. Yapılan çalışmalar duyguların, yiyecek seçimini etkilediğini gösterdi. Peki, siz stresli olduğunuzda daha fazla yemek yediğinizi veya aniden tatlı gibi rafine karbonhidratlı bir yiyeceği istediğinizi fark etmiş miydiniz? Karbonhidratların ruh halinizi daha olumlu yönde değiştirdiği doğru fakat sizin o an stresinizi bastırmak veya üzüntünüzden biraz olsun uzaklaşmak için seçeceğiniz yanlış bir öğün adrenalin ve epinefrin hormonlarında dalgalanma oluşturarak stresinizi olumsuz yönde etkiliyor olabilir. Oysa daha mutlu ve enerjik hissetmek, beslenmenizdeki sağlıklı ve doğru tercihlerde saklı.”

Sebze ve meyve tüketenler, kendilerini daha iyi hissediyor

Sebze tüketen insanların yapılan araştırmalarda diğer insanlara göre daha mutlu olduklarının gözlemlendiğini ifade eden Ağca, British Journal of Health Psychology dergisinde yayınlanan çalışma, insanların daha fazla meyve ve sebze tükettiği günlerde kendilerini normalden daha sakin, daha mutlu ve daha enerjik hissettiğini gösterdi. Üstelik ertesi gün de bu etkiler devam ediyordu. Tüm dünyada yapılan çalışmalar da gösteriyor ki; sebze ve meyve tüketenler, tam tahıldan ve omega-3'ten zengin beslenenler kendilerini daha iyi hissediyor, bu kişilere depresyon ve anksiyete tanıları daha az konuluyor. Buna karşılık ise kızarmış yiyeceklerin, işlenmiş etlerin, bisküvilerin ve hamur işlerin depresyon riskinin artmasıyla ilişkili olabileceği belirtiliyor. Mutluluk hormonu olarak bilinen uyku ve iştah üzerine etkileri olan seratoninin artması da daha iyi hissetmemizi sağlıyor” diye konuştu.

Zihinsel ve fiziksel sağlık ayrılmaz bir bütün

Mutluluk hormonunun gelişmesini sağlayan yiyecekler ile ilgili bilgiler aktaran Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Ağca, “Seratoninin ise vücutta üretilmesini sağlayan yiyecekler arasında yumurta, muz, ananas, ıspanak, fındık, süt, kalamar, hindi ve kabak çekirdeği var. Bu besinleri alışveriş listenize eklemeyi unutmayın. Zihinsel ve fiziksel sağlık ayrılmaz bir bütündür. Stresli olduğunuz bir anda sağlıklı bir tercih olarak kendinize muz ve kakao ile süt hazırlayın. Daha da pratik olsun derseniz sadece muzları dilimleyip bol kakao ve fındık ile süsleyip biraz dondurup kendinize enfes bir mutluluk öğünü hazırlayabilirsiniz” dedi.