Bitkisel yağlar biodizele dönüşüyor

İzmit Belediyesi'nin başlatmış olduğu atık yağların geri dönüşümü projesi kapsamında toplanan bitkisel atık yağlar geri dönüşüm tesislerinde biodizele dönüştürülüyor.

İzmit Belediyesi'nin daha temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya sloganıyla başlattığı çalışmalar ile bitkisel yağların lavabolardan dökülmesinin önüne geçiliyor. Bir litre atık yağın bir milyon metreküp temiz suyu kirlettiğini hatırlatan belediye yetkilileri, “Lavabolardan dökülen yağlar kanalizasyon hatlarına zarar vermesinin yanı sıra suyu, havayı ve toprağı da kirletmektedir. Belediye olarak çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için 10 yıldır ev ve iş yerlerindeki kızartmalık yağları toplayarak geri dönüşümünü sağlıyoruz. Geçtiğimiz Aralık ayında 345 litre kullanılmış bitkisel yağ toplandı. 2018 yılında ev ve iş yerlerinden toplanan bitkisel yağ miktarı 6 bin litredir. Okullarda verdiğimiz çevre bilinçlendirme eğitimlerinin bunda önemli rolü oldu. Toplanan atık yağlar, geri dönüşüm tesislerinde elektrik enerjisine veya biodizele dönüştürülüyor. Böylelikle hem çevrenin kirlenmesi önleniyor, hem de ekonomiye ciddi katkılar sağlanıyor” dedi.

İzmit Belediyesi ekipleri lokanta, pastahane, restorant gibi bitkisel yağ kullanan 178 iş yerinde de atık yağ denetiminde bulundu. Denetimlerde bitkisel yağların kullanım oranları kontrol edildi. Yetkililer, kızartmalık bitkisel yağların 3 den fazla kullanılması halinde kansere yol açtığını da hatırlatarak ev ve iş yerlerindeki yağlar üç defadan fazla kızartma da kullanılmaması gerektiği hakkında vatandaşları uyardılar.