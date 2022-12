Bıyık: "Cumhur ittifakı devrilirse Darıca'da kimin belediye başkan adayı olduğunun hiçbir anlamı yok"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bugüne kadar bizler Cumhurbaşkanımıza ihtiyaç duyuyorduk. Onun gücüyle her kapıyı açtık ama belki ilk defa Cumhurbaşkanımızın da bize ihtiyacı var. Eğer seçimlerde Cumhur ittifakı devrilirse Darıca'da da kimin belediye başkan adayı olduğunun inanın hiçbir anlamı yok. Cumhurbaşkanımızın ülkemizin başında güçlü bir şekilde kalması gerekiyor" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar Darıca'da meclis üyeliği görevinde bulunan isimler ile Cumhur İttifakı ortağı MHP'de meclis üyeliği yapan kişileri ağırladı. Program, Darıca Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Davetini kırmayarak toplantıya gelen herkese teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Partimizin kuruluşundan bugüne kadar ilçemize katkı sunan ve hizmet eden kıymetli büyüklerimize teşekkür ediyorum. Sizlere siyaset anlatacak durumda değilim. Her biriniz tecrübeli ve geçmişte hizmet eden büyüklerimizsiniz ama şunu samimiyetle söylüyorum. Her birinize dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman ihtiyacımız var. Önümüzde çok önemli bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bugüne kadar bizler Cumhurbaşkanımıza ihtiyaç duyuyorduk. Onun gücüyle her kapıyı açtık ama belki ilk defa Cumhurbaşkanımızın da bize ihtiyacı var. Eğer seçimlerde Cumhur ittifakı devrilirse Darıca'da da kimin belediye başkan adayı olduğunun inanın hiçbir anlamı yok. Cumhurbaşkanımızın ülkemizin başında güçlü bir şekilde kalması gerekiyor. O nedenle Darıca'da Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği sağlamak için üzerimize ne düşüyorsa yapmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü bir Darıca inşa etmek için çalışacaklarını Muzaffer Bıyık, "Bizden önce siz kıymetli büyüklerimiz Darıca'ya önemli hizmetler yaptı. Bizler de sizden aldığımız bayrağı daha ileri taşımak ve ilçemizi daha da kalkındırmak için canla başla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız kısa bir süre önce Türkiye Yüzyılı diye bir vizyon açıkladı ve önümüzdeki süreçte daha güçlü bir Türkiye perspektifini ortaya koydu. Ne var Türkiye Yüzyılı'nda. Birlik, beraberlik, kardeşlik, kalkınma ve en önemlisi de güçlü bir Türkiye ideali var. Bizler de o vizyonu kendimize örnek alarak Darıca'ya uyarlıyoruz. Güçlü Türkiye vizyonu ile güçlü Darıca'yı hep birlikte inşa edeceğiz. Bunu yaparken de en büyük gücü Cumhurbaşkanımızdan alacağız. O nedenle Cumhurbaşkanımıza elimizden geldiğince katkı sunmamız gerekiyor" diye konuştu.

Davete katılan kişiler, kendilerini unutmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti. Geçmiş dönem belediye başkanları İbrahim Pehlivan ve Şükrü Karabacak ile Cumhur İttifakı İlçe Başkanları Ufuk Acay ile Mustafa Yıldırım da yaptıkları konuşmada vefa buluşmasının önemli olduğunu belirterek, birlik beraberlik mesajları verdiler.

Katılımcılar

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, geçmiş dönem Darıca Belediye Başkanları İbrahim Pehlivan ve Şükrü Karabacak, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım, eski ilçe başkanları ve 2002 yılından itibaren belediye meclis üyeliği yapan isimler katıldı.