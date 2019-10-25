Bıyık: “Darıca'ya katkı sunacak projeleri destekleyeceğiz”

KOCAELİ (İHA) – Darıca Kent Konseyi'nin genel kuruluna katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca'ya katkı sunacak projelerin destekçisi olacağız” dedi.

Darıca Kent Konseyi, 3. Olağan Genel Kurulu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın da katılımıyla düzenlendi. Toplantıya ayrıca Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Darıca Kent Konseyi Başkanı Kaplan Sönmezyıldız ve yönetimiyle çok sayıda davetli katıldı. Kongrede Darıca Kent Konseyi Başkanı Kaplan Sönmezyıldız yeniden başkanlığa seçildi.

Toplantıda söz alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kent Konseyi şehir için, geleceğimiz için projeler üreten bir kurum olsun istiyoruz. Kenti geliştirecek adımlar atmanızı bekliyoruz. Kent Konseyi şehrin her kesimini kapsıyor. Her kesimden temsilci yer alıyor. Kent konseyine kapımız açık. Darıca için güzel fikirler, projeler bekliyoruz. Bu şehrin bizden beklentisi çok fazla. Bu kente hepimiz bir şeyler vermeliyiz. Biz ve ekibimiz Darıca için dertleniyoruz. Herkesin de dertlenmesini istiyoruz. Şehrimize katkı sunacak ne varsa içinde olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi.