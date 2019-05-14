Bıyık, personeliyle iftar sofrasında buluştu

Darıca Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanlarının katıldığı iftar yemeği Darıca Belediyesi Sancaktepe Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Yenilen iftar yemeği ve yapılan duanın ardından programda kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Ramazan ayının hayırlı olmasını temenni ediyorum, önce Kadir Gecesi'ne ardından bayrama sağlıklı, sıhhatli bir şekilde erişebilmeyi temenni ediyorum. Allah sevdiklerimizle birlikte nice ramazanlar geçirmemizi nasip etsin” dedi.

Başkan Bıyık, “Geçtiğimiz mart ayında yaptığımız seçimlerde bizlere desteğini veren herkese teşekkür ediyorum, seçimlerden önce halkımıza verdiğimiz sözleri hep birlikte yerine getireceğiz, personelimizle zaman zaman bir araya gelerek istiare edip, sizlerin görüş ve önerileri doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendireceğiz. Rabbim nasip ederse 5 yıl boyunca ilçemize en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Bir kez daha Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Hepinize afiyet olsun” diye konuştu.