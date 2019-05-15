Bıyık, Ramazan'da sokak sokak geziyor

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında mahalle mahalle, sokak sokak gezerek 11 ayın sultanı Ramazan'ın bereketini Darıcalılarla birlikte paylaşıyor.

11 ayın sultanı Ramazan, Darıca'da bir başka güzel yaşanıyor. Darıca Belediyesi tarafından her akşam ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılırken, erzak ve gıda yardımları da sürüyor. Ramazan'ın anlamına uygun hareket eden Darıca Belediyesi, yardıma muhtaç aileleri de unutmuyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her akşam farklı bir mahallede ev ziyaretleri yaparak ihtiyaç sahibi ailelere konuk oluyor ve sorunlarını paylaşıyor.

Gittiği her mahallede esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, iftar sofralarına konuk olduktan sonra mahalle sakinleriyle çay sohbetlerine de katılıyor. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek Darıcalılarla bir araya gelen Başkan Bıyık, vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet ederek talep ve sorunlarını dinliyor. Her zaman Darıcalılarla iç içe olma sözü veren ve bunu Ramazan'da da sürdüren Başkan Bıyık, gece geç saatlere kadar vatandaşlarla hasbihal ediyor.