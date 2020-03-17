Bıyık ve Çiler, yeni tesis için protokol imzaladı

Darıca Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası işbirliği ile Darıca'da yapılan sosyal tesisin kullanımı yapılan protokolle Darıca Küçük Sanayi Sitesi yönetimine devredildi.

Darıca Belediyesi ile Gebze Ticaret Odası işbirliğinde kısa bir süre önce Darıca Küçük Sanayi Sitesi'nin sosyal tesis ihtiyacını gidermesi amacıyla yapılan sosyal tesis faaliyete geçti. Sosyal tesisin Darıca Küçük Sanayi Sitesine devri için protokol imzalandı. Darıca Belediyesi'nde gerçekleşen imza törenine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Darıca Küçük Sanayi Sitesi Başkan Yardımcısı Barış Er katıldı katıldı.

İmza töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Gebze Ticaret Odamıza desteği için teşekkür ediyorum. Darıca Belediyesi ve Gebze Ticaret Odamız arasında işbirliğimiz başka projelerde de devam edecek. Darıca Küçük Sanayi Sitesi'nde sanayi esnafımızın ihtiyacı olan sosyal tesisi Gebze Ticaret Odası ile birlikte hayata geçirdik. Sosyal tesisimizin kullanımını yaptığımız ortak protokolle Darıca Küçük Sanayi Sitesi yönetimine devrediyoruz. İlçemize ve sanayi esnafımıza hayırlı olsun. Buradan bir kez daha Gebze Ticaret Odası Başkanımız Nail Çiler ve yönetimine Darıcalı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler de Darıca'ya önemli bir hizmet yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a işbirliği için teşekkür etti.