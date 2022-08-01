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Bizim Köy Doğa Yürüyüşü etkinliği Üçgaziler'de devam etti

İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü, bu hafta Üçgaziler’de gerçekleştirildi.

İzmit'in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü, bu hafta Üçgaziler'de gerçekleştirildi.


İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü her ay başka bir köyde devam ediyor. Yürüyüş programı, Gökçeören köyüne bağlı Üçgaziler divanında gerçekleştirildi. Çok eski bir yerleşim yeri olan Üçgaziler, adını Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehit düştüğü rivayet edilen üç kardeşten alıyor. Köylerin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen proje çerçevesinde doğa tutkunları Üçgaziler'de yürüyüş yaptı.

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