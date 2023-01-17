BJK Kulübü 6. Başkanı Ahmet Fetgeri Aşen yıldönümünde unutulmadı

Beşiktaş Kulübü kurucularından ve eski başkanlarından Ahmet Fetgeri Aşeni'nin ölümünün 57. yıldönümünde, Gölcük Şehitliği'ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Aşeni'nin kabri başına çelenkler bırakıldı ve Kur'an-ı Kerim okunarak dulalar edildi. Geniş katılımın olduğu törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “12 yıl Güreş Federasyonu'nun başkanlığı yanında ilk ve kurucu başkanı olan, Atletizm Federasyonu Başkanlığı da yapan, yine Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Kurucularından ve 6. Başkanı görevleriyle ülkemiz sporuna ve görevi boyunca da Türk Deniz Kuvvetleri'ne önemli hizmetlerde bulunan Emekli Albay Ahmet Fetgeri Aşeni'yi, vefatının 57. sene-i devriyesinde Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Engin Baltacı, Beşiktaş Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, İlçe Spor Müdürü Hasan Ceyhan, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Zeki Kutlu, Kocaeli Jimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan, Gölcük Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Fikret Yılmaz, Gölcük Belediyesi Geçmiş Dönem Başkanı Şaban Aktürkoğlu, Gölcük Belediyespor Güreş Takımı ve vatandaşlar katıldı.