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Boğazına çapari takılan martı tedavi edildi

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önüne düşen yaralı yavru martı tedavi edilerek doğaya salındı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önüne düşen ve ağzında balıkçıların kullandığı çapari takılan martıyı belediye personeli fark etti. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından alınan yaralı martı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde tedavi altına alındı. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde tedavi altına alınan yaralı martının gagasına takılan çapari alındı. Boğazına takılan çapari ise ufak bir operasyonla alındı. Bir süre tedavi altında tutulan yavru martı doğaya salındı.

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