Boş araziye moloz döken şahsa 5 bin TL para cezası

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Koruma Servisi ekipleri İstasyon Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde boş alana kaçak moloz döküldüğünü tespit etti. Molozlar üzerinde yapılan inceleme sonucu atığı döken şahıs tespit edilerek 5 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca molozların kaldırılarak döküm sahasına götürülerek bertaraf edilmesi sağlandı. Yetkililer denetimlerin devam edeceğini ve kaçak atığa izin verilmeyeceğini ifade etti.