Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, bir eve kurşun yağdırıp kayıplara karıştı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1560/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın üzerine gelen kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar, bir binaya kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekiplerinin incelemeleriyle birlikte, kurşun yağdırılan evde o sırada kimsenin olmadığı belirlendi. Ekipler, eve silahla ateş eden şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.